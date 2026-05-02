Avukatların sosyal medya paylaşımlarına yakın takip. Reklam yapamayacaklar

Avukatların sosyal medya üzerinden, dava sonucu, dava dilekçesi ve farklı yargı kararları paylaşıp, hukuki bilgi vermek yerine kendi reklamlarını yapmalarına kısıtlama getiriliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, reklam yasağını ihlal edenlerin takip edileceği belirtildi. Yönetmelikte, bu amaçla bir takip merkezi kurulacağına dair madde de yer aldı. Madde şöyle;

"Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarının kullanımı sırasında gerçekleştiği iddia olunan reklam yasağı ihlallerini tespit etmek, Türkiye Barolar Birliğine rapor sunmak ve süreci barolar nezdinde takip etmek amacıyla beş kişiden oluşan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi kurulur.

Merkez üyeleri, avukatlık disiplin hukukundaki yeterlilikleri de göz önüne alınarak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllığına belirlenir. Merkez üyelerinin disiplin cezası almamış olması koşulu aranır.

Merkez, re’sen veya bildirim üzerine haberdar olduğu reklam yasağı ihlal iddiasını ilgili baroya gönderir.

İlgili baro, bildirim sonucunda vereceği kovuşturma açılması veya açılmaması yönündeki kararını diğer ilgililerle birlikte Merkeze de gönderir.

Merkez ayrıca, barolardan bu madde kapsamındaki ihlallere ilişkin yapılan disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemleri hakkında istatistiki bilgi talep edebilir.”

REKLAM YÖNETMELİĞİNDE HANGİ MADDELER VARDI?

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği'ndeki bazı maddeler şöyle;

- Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarında, geçmişteki veya mevcuttaki davaları

veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi, reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. Tarafların

sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamazlar

-Mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında

reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunamazlar. Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarında,

avukat ünvanının kullanıldığı durumlarda, özel yaşamlarına ilişkin paylaşımlarında avukatlık

mesleğinin itibarını zedeleyici nitelikte davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

-Salt ün kazanmaya, kendilerini meslektaşlarının önüne geçirmeye, reklam yoluyla iş elde

etmeye yönelik içerikte alan adı kullanamazlar.

-Meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde, çevrimiçi mecralarda ve internet sitelerinin tasarımında veya arama motorları tarafından algılanabilen kodlarında, mesleki faaliyetlerini ön plana çıkarmaya ve arama motorlarında üst sıralarda yer almaya yönelik yönlendirici kod, anahtar sözcük, alt alan adı, sayfa adresi kullanamazlar veya benzeri yöntemler uygulayamazlar.

11 YARGI PAKETİNDE DE BAZI DÜZENLEMELER YASALAŞMIŞTI

Resmi Gazete'de yayınlanan yasa düzenlemesine göre , Avukatlık Kanunu'nda bir dizi değişikliğe gidilmişti. Düzenleme, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmasını, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamalarını, müvekkillerini yormamalarını amaçlıyordu. Düzenlemeye göre, şu durumlarda, aykırı davranışa göre avukatlara uyarma, kınama veya disiplin cezalarından birisi verilecek;

- Mesleki çalışmalarında hukukla ve kanunla ilgisiz açıklamada bulunmak

-Meslektaşlarıyla ilişkilerinde meslek dayanışması ve onuruna uymayan davranışlarda bulunmak

- Yargı görevini yapanlarla ilişkilerinde dikkatsiz olmak

- Adliye birimleriyle ilişkilerinde meslek vakarına aykırı davranmak

- İddia ve savunma hukuku dışına çıkarak, anlaşmazlığın tarafı haline geldiği izlenimi yaratmak

- Bulunduğu mevki nedeniyle avukatlık mesleğinde avantaj sağlayamaya çalışmak

-Dosya tutmak ve saklama yükümlülüğünü yerine getirmemek

-Avukatla temsil edilen karşı tarafla avukatı bulunmadan görüşmek

-Yapılan tahsilatı makul sürede icra dosyasına bildirmemek

-Duruşmalara cübbeyle çıkmamak, uzaktan yapılan duruşmalara mesleğin onuruna uygun olmayan ortamdan katılmak

-Reklam yasağını ihlal etmek, kendisinin ve mesleğinin itibarını ve toplumun mesleğe güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmak

-Avukatlıkla ilgisiz ve mesleğin onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşmak

-Gerekmediği halde ilama bağlı alacağı birden fazla fazla kaleme ayırarak icra takibi yapmak