Avustralya vatandaşlarına Türkiye 'ye girişte vize muafiyeti sağlanacak.



Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar metninde, “Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.