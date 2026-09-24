Ay misyonu için geri sayım. Bakan Kacır: 2027'nin ilk aylarında aracımızı uzaya fırlatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta NTV'den Deniz Tüyzsüz'ün sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede dünyanın dört bir yanından ülke temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Bakan Kacır, "Çalışma alanlarımızda iş insanlarıyla buluşma ve Türkiye 'nin vizyonunu onlarla paylaşma konusunda gayret gösteriyoruz." dedi.

AY ARACI 2027'DE FIRLATILACAK

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli uzay programına ilişkin önemli bir gelişmeyi de açıkladı. NASA'nın insanları yeniden Ay'a ulaştırmayı ve Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmayı amaçlayan Artemis Programı'na imza attıklarını anımsatan Bakan Kacır, "Kritik hedeflerimiz var. Uydu teknolojilerinde elde ettiğimiz kazanımları derin uzaya taşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin derin uzayda kendi teknolojisini kullanacağını anlatan Bakan Kacır, "Teknoloji geliştiren bir paydaş olma arzusundayız. 2027 yılının ilk aylarında ay aracımızı uzaya fırlatacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIMLARINI HIZLANDIRMALARI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Bakan Kacır, ABD'nin Türkiye için önemli bir ekonomik paydaş olduğunu da söyledi. ABD'nin özellikle teknoloji alanında küresel düzeyde en büyük şirketlere ev sahip yaptığını ifade eden Kacır, "Amerikan şirketlerinin Türkiye'de yatırımlarını hızlandırmaları için gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Bu noktada amaçlarının özellikle yapay zeka ve veri merkezleri konusundaki yatırımları önceliklendirmek olduğunu aktaran Kacır, "Bu konuda Türkiye'ye olan ilgi artıyor. Türkiye yatırımların sürdürülebiliriği anlamında bir çekim merkezi haline gelmekte. Türkiye ateş çemberine dönmüş coğrafyada güvenlik ve istikrar konusunda yatırımcılar için en iyi imkanları sunan ülke." ifadelerini kullandı.