Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldı
27.04.2026 21:24
Son Güncelleme: 27.04.2026 21:26
Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül
NTV - Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.
Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.