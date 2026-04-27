Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldı

27.04.2026 21:24

Sosyal Medya

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül

NTV - Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldı.

 

Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildi. 

 

Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.