Aydın'da 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmada, 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Didim'in Mavişehir mevkisinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (Deniz-092), karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin ortak çalışmasında, 9'u Afganistan, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 5'i çocuk toplam 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 3 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.