Aydın'da babasını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

Muammer Aksoy Mahallesi 1252 Sokak'ta gece saatlerinde E.T. ile oğlu B.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.T, pompalı tüfekle babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.