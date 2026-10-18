Aydın'da "dur" ihtarına uymadı, 470 bin lira ceza yedi

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri bir motosikleti uygulama noktasında durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ise kaçtı.

Polis, yaptığı çalışmada kimliği belirlenen sürücüyü yakaladı. Motosiklet ise bir alışveriş merkezinin otoparkında bulundu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye "dur" ikazlarına uymayarak kaçma, ters şeritte ilerleme ve trafikte makas atma ihlalleri nedeniyle toplam 470 bin lira ceza uygulandı.

Motosiklet trafikten men edildi.