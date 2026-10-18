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Aydın'da "dur" ihtarına uymadı, 470 bin lira ceza yedi

18.10.2026 16:18

Aydın'da "dur" ihtarına uymadı, 470 bin lira ceza yedi
Anadolu Ajansı

Motosiklet trafikten men edildi.

AA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri bir motosikleti uygulama noktasında durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ise kaçtı.

 

Polis, yaptığı çalışmada kimliği belirlenen sürücüyü yakaladı. Motosiklet ise bir alışveriş merkezinin otoparkında bulundu.

 

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

 

Sürücüye "dur" ikazlarına uymayarak kaçma, ters şeritte ilerleme ve trafikte makas atma ihlalleri nedeniyle toplam 470 bin lira ceza uygulandı.

 

Motosiklet trafikten men edildi.