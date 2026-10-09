Aydın'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırının şüphelileri yakalandı
09.10.2026 12:01
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim'de el yapımı patlayıcı ile bir araca düzenlenen saldırının şüphelileri polis ekiplerince yakalandı.
Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Ekim 2026 tarihinde bir araca yönelik el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 8 Ekim 2026 tarihinde 3 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 15 kartuş, 1 muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.