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Aydın'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırının şüphelileri yakalandı

09.10.2026 12:01

Aydın'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırının şüphelileri yakalandı
IHA

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim'de el yapımı patlayıcı ile bir araca düzenlenen saldırının şüphelileri polis ekiplerince yakalandı.

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Ekim 2026 tarihinde bir araca yönelik el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. 

 

Çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 8 Ekim 2026 tarihinde 3 adrese operasyon düzenlendi. 

 

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

 

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 15 kartuş, 1 muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi. 

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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