Aydın'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırının şüphelileri yakalandı

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Ekim 2026 tarihinde bir araca yönelik el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 8 Ekim 2026 tarihinde 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 15 kartuş, 1 muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.