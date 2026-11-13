Aydın'da iş yerine baskın. Binlerce uyuşturucu ele geçirildi
13.11.2026 14:28
Son Güncelleme: 13.11.2026 14:29
İş yerinde 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreste yapılan aramalarda 24 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda M.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.