Aydın'da mobilya deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.