Aydın'da mobilya deposunda yangın
07.11.2026 11:54
IHA
Yaylaköy mevkisindeki mobilya deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Aydın'da Söke-Kuşadası kara yolu üzerindeki bir mobilya deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.