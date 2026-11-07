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Aydın'da mobilya deposunda yangın

07.11.2026 11:54

Aydın'da mobilya deposunda yangın
IHA

Yaylaköy mevkisindeki mobilya deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İHA
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Aydın'da Söke-Kuşadası kara yolu üzerindeki bir mobilya deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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