Aydın'da yurt dışına çıkış hazırlığındaki 39 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen , Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de karada bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkmaya hazırlandığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin 12'sinin Filistin, 4'ünün Senegal, 4'ünün Mali, 3'ünün Kongo, 2'sinin Fildişi Sahili, 2'sinin Kamerun, 2'sinin Angola ve 1'inin Sudan uyruklu olduğu bildirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi