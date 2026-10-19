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Aydın'da yurt dışına çıkış hazırlığındaki 39 göçmen yakalandı

19.10.2026 09:07

Aydın'da yurt dışına çıkış hazırlığındaki 39 göçmen yakalandı
IHA

Didim'de yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karada yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Didim'de karada bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkmaya hazırlandığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin yaptığı çalışmada, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin 12'sinin Filistin, 4'ünün Senegal, 4'ünün Mali, 3'ünün Kongo, 2'sinin Fildişi Sahili, 2'sinin Kamerun, 2'sinin Angola ve 1'inin Sudan uyruklu olduğu bildirildi.

 

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

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