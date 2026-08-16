Ayı saldırısına uğradı, hayatını köpekleri kurtardı

Sivas 'ın İmranlı ilçesine bağlı Maden köyünde yaşayan Ali Fethi Ünal, merada gezintiye çıktığı sırada karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı.

Köpeklerinin araya girmesiyle ayıdan kurtulmayı başaran Ünal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakınlarını arayarak yardım isteyen Ünal için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı İmranlı Devlet Hastanesi'nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ali Fethi Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.