Aykut Erdoğdu'nun eşinin açıklamalarına başsavcılıktan inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada yargılama sürüyor . Davanın tutukluları arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi avukat Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı.

İncelemenin gerekçesi Erdoğdu'nun duruşma sonrasında yaptığı açıklama. Silivri'de gazetecilere açıklama yapan Erdoğdu, eşinin tahliyesinin istenmemesine tepki göstermişti. Erdoğdu, açıklamaları sırasında “Savaş ilanı” ifadesini kullanmıştı.

BAŞSAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı o sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu'nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek inceleme başlatılmıştır." denildi.