‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ün yapımcısından 3,5 milyon euro haraç isteyenlere operasyon

İstanbul’da haraç almak amacıyla ev ve iş yerlerini kurşunladıkları, tehditle para toplamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ünün, ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile influencer kızı Ecem Uslu’dan haraç istediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, haraç almak için ev ve iş yerlerini kurşunladıkları ve tehditle para toplamaya çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ÜNLÜ FİLM YAPIMCISISINDAN 3,5 MİLYON LİRA İSTEYEN KİŞİLERDE YAKALANMIŞTI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişiler arasında Yönetmen Mustafa Uslu ile İnfuluencer olan kızı Ecem Uslu’ya telefonla tehdit mesajları atıp para isteyen şüphelilerin olduğu belirtildi.

Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu tehditlerle ilgili polise şikâyette bulunmuştu. Mustafa Uslu şikâyetinde, kendisine yurt dışı numaralardan mesaj atan kişinin "A.S.’ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro’yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin" dediğini söylemişti.

Mustafa Uslu, eskiden davalık olduğu Emlak danışmanı A.S. ile onun ortağı S.S. ve eski damadı F.D.’nin kendisini tehdit ettiğini düşünerek polise isimlerini vermişti.

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis tehdit ve zorla para isteme olayıyla ilgili eski damat F.D. ile Emlak danışmanı A.S. ve onun ortağı S.S.’nin aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.