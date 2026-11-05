Ayrılık tartışmasında kan aktı, sevgilisini öldürüp intihar etti

Samsun'da kadın cinayeti yaşandı.

Sabah saatlerinde Değirmencili Mahallesi’ndeki bungalovda 38 yaşındaki İsmail Yurtseven, yaşadığı tartışma üzerine kendisinden ayrılmak isteyen 50 yaşındaki sevgilisi Latife Mengüç ile kardeşi Ş.M.'nin bulunduğu bungalova gitti.

İNTİHAR ETTİ

Burada devam eden tartışmada Yurtseven, tabancayla önce sevgilisini ardından da kendini vurdu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Mengüç ve Yurtseven’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.