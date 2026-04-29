Ayvalık açıklarında tekneye uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince yapılan operasyonda 158 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla uyuşturucu madde kaçakçılığının bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

İHA DESTEK VERDİ

Bu kapsamda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı insansız hava aracı (İHA) ve Sahil Güvenlik botlarıyla tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.