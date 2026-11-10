Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, COP31 Zirvesi için Antalya'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda resmi törenle karşılanan Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

Aliyev'i havalimanında Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin karşıladı.

LİDERLER ZİRVESİ 11-12 KASIM'DA

Türkiye 'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen COP31, dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarını, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve Paris İklim Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin uygulanması ele alınacak.

Azerbaycan, 2024 yılında COP29 İklim Zirvesi'ne başkent Bakü'de ev sahipliği yapmıştı.