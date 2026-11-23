Baba ile 14 yaşındaki oğlu ormanda öldürülmüş olarak bulundu
23.11.2026 13:03
Baba ile oğlunun cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl, ormanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.
Olay, dün gece, Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ormanda yaptığı incelemede, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl (14), kanlar içinde bulundu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde baba ile oğlunun av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.