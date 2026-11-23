Olay, dün gece, Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanda yaptığı incelemede, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl (14), kanlar içinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde baba ile oğlunun av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.