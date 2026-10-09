Baba ile oğul arasında bıçaklı kavga: “Benden haraç istiyor”.

Eskişehir’de bir balıkçı dükkânında baba ile oğlu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba dahil 3 kişi yaralanırken, polise ifade veren baba, oğlunun kendisinden haraç istediğini öne sürerek şikâyetçi oldu.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Sencer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balıkçı dükkânında çalışan baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

“BENDEN HARAÇ İSTİYOR, VERMEYİNCE SALDIRDI”

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kavgada bıçaklanan baba, polis ekiplerine yaşananları anlatırken, “Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı. Şikâyetçiyim” dedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 2’si ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.