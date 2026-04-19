"Babam intihar etti" dedi, cinayet çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde intihar ihbarından cinayet çıktı.

Olay, dün Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Silahla intihar ettiği iddia edilen Hasan Y. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, apartman ve dairede inceleme yaptı. Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken silahı kullanan kişinin Hasan Y.'nin oğlu Ş.Y. olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi hastanede gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu.