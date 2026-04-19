Bağ evinde yangın. 90 yaşındaki adam can verdi

Manisa 'nın Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler Mahallesi'nde Şükrü Özdil'e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin tamamen yandığı belirlendi. Evde yapılan incelemede, 90 yaşındaki Özdil'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, Özdil'in evde yalnız yaşadığını belirterek "Şükrü amca olaydan bir saat önce kahvehanedeymiş. Yangını kimse görmemiş. Haberi alır almaz eve geldik ancak evde olduğunu kimse bilmiyordu. Bazıları kahvehanede, bazıları yolda olduğunu söyledi ama kendisi evdeymiş." diye konuştu.