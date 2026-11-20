Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin yakınları, cenazeyi görmek isteyince kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine hayatını kaybeden kişinin yakınları iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

“SAĞLIKTA ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜ KABUL EDİLEMEZ”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güner, hastanenin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanları ve güvenlik personeline yönelik saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Güner, paylaşımında, "Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.