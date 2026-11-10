Bağcılar'da 606 kilo uyuşturucu ele geçirldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bağcılar 'da bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

TÜFEK VE OTOMATİK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Araç ve depoda yapılan aramalarda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 26,9 kilogram kimyasal madde, 250 gram aseton, 12 bin 500 boş kapsül, hap basım makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 AK-47 tüfek, 1 otomatik silah, bu silahlara ait şarjörler ve 34 fişeğin yanı sıra, uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler bulundu.

Yakalanan 2 şüphelinin, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.