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Bağcılar'da inşaat alanının çevresindeki 4 bina tahliye edildi

01.11.2026 08:27

Bağcılar'da inşaat alanının çevresindeki 4 bina tahliye edildi
Anadolu Ajansı

Ekipler, sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

AA
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İstanbul Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

 

İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

 

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

 

Yapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

 

İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.

 

Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.

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