İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde vakaya giden bir ambulansın önünün kesildiği ve bir kişinin sağlık çalışanlarına hakaret ederek tehditlerde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.K.'nın şehir dışına çıkmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından otogara giden ekipler, M.K.'yı şehirler arası otobüse binmek üzereyken yakaladı.

Ambulansa yumruklarla saldırdığı ve sağlık çalışanlarını tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.