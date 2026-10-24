Bağcılar’da zincirleme kaza. Yaralılar var, trafik kitlendi
24.10.2026 10:04
Son Güncelleme: 24.10.2026 10:55
Ekipler olay yerine sevk edildi.
İstanbul Bağcılar'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Bağcılar'da saat 09.30'da hafriyat kamyonu, TIR ve üç aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edirne istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun yavaşlaması nedeniyle arkasından gelen 3 aracın duramayacak kazaya karıştığı iddia edildi.
Kazada otomobillerden biri takla atarken bir otomobil de TIR ile kamyon arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, takla atan otomobildeki iki yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Ekipler kazaya müdahale ederken kapalı şeritler nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde kilometrelerce trafik oluştu.
Kazaya karışan araçlar, bir süre sonra bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan Ahmet Kapusuz, "Önde bir tane TIR durdu. Vurmamak için durmak zorunda kaldım. TIR arkadan gelip bana vurdu. Bizi ön TIR'a yapıştırdı." diyerek kaza anını anlattı.