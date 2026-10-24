Bağcılar’da zincirleme kaza. Yaralılar var, trafik kitlendi

Bağcılar 'da saat 09.30'da hafriyat kamyonu, TIR ve üç aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edirne istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun yavaşlaması nedeniyle arkasından gelen 3 aracın duramayacak kazaya karıştığı iddia edildi.

Kazada otomobillerden biri takla atarken bir otomobil de TIR ile kamyon arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, takla atan otomobildeki iki yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.