Bağcılar'daki cinayetin şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Bağcılar 'da 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'in motosikletli 2 kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Hamza Y. (23), Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı sırada İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalandı. Şüphelinin kaldığı otelde 2 firari hükümlü de gözaltına alındı. Hamza Y., işlemleri için İstanbul'a getirildi.

Olay, 1 Haziran Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Bağcılar'ın Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi, Buğra Efe Dilben'e silahla ateş açtı. Göğsüne ve bacaklarına mermi isabet eden Dilben, hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, motosikleti Ramazan Ç.'nin (20) kullandığını, arkasında bulunan Hamza Y.'nin ise ateş ettiğini tespit etti. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle koordineli çalışan İzmir polisi, Yunanistan'a kaçış hazırlığında olduğu belirlenen Hamza Y.'yi Çeşme'deki bir otelde 2 firari hükümlüyle birlikte yakaladı. Hamza Y., İstanbul'a götürüldü.

20 yaşında hayatını kaybeden Buğra Efe Dilben.

MOTOSİKLETİ KULLANAN VE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda kullanılan motosikletin sürücüsünün Ramazan Ç., motosikletin arkasında oturarak ateş açan şüphelinin ise Hamza Y. olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde, Ramazan Ç.’nin 3 emniyete geliş kaydı ile 3 ayrı aranma kaydı, Hamza Y.’nin ise 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİYLE KOORDİNASYONLU OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle koordinasyonlu şekilde çalışma yürüten Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamza Y.’nin Çeşme üzerinden Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi.

Şüphelinin bulunduğu otele 28 Ekim Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Operasyonda Hamza Y. ile haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim K. (28) ve Eren K. (24) yakalandı. Otelde yapılan aramada 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Hamza Y., İstanbul’a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Diğer 2 hükümlünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda motosikleti kullanan Ramazan Ç.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.