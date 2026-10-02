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Bağdat Caddesi'nde korku dolu anlar. İkiz kardeşler ölümden döndü

02.10.2026 14:45

Bağdat Caddesi'nde korku dolu anlar. İkiz kardeşler ölümden döndü
DHA

Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı.

DHA
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İstanbul Kadıköy'de bir inşaatın dış kaplaması, yolda yürüyen iki kardeşin üzerine devrildi. İki kişi kaplamanın altında kalarak yaralandı.

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. 

 

Caddede kentsel dönüşüme giren bir bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen düştü. Düşen tahta, kaldırımda yürüyen ikiz kardeşlerin üzerine devrildi. 

 

HASTANEYE KALDIRILDI

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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