Bahçeli'den CHP'ye sağduyu çağrısı, kurultay önerisi

CHP 'de mutlak butlan kararının ardından başlayan karışıklık sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı geldi.

Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, " CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti" ifadelerini kullandı.

Mevcut üye yapısının yenilenerek yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, bu şekilde kongre sürecinin sağlıklı bir zeminde başlamasının sağlanacağını vurguladı: "CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terkedilmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP'de bir "arınma ve durulma" sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir."

KURULTAY ÖNERİSİ

İl ve ilçe kongreleri sonrası uygun görülen bir tarihte büyük kongrenin yapılabileceğinin de altını çizen MHP lideri "Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir." dedi.

Mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sokak olaylarının sadece CHP'ye değil Türkiye 'ye de zarar verdiğini belirten Bahçeli, MHP'nin hiçbir partinin iç işlerine karışma veya müdahale etme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil; bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.

- Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.

SOKAK EYLEMLERİ

- İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilmeyecek bir durumdur.

- Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'de mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil; Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.

- Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ile ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır.