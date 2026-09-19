Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı
19.09.2026 11:49
Bahçeli, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir." ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır." dedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bahçeli mesajında, "Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır." ifadelerini kullandı.
"Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir." diyen Bahçeli, "İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dileğinde bulundu.