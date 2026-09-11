Bahçelievler'de 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde "Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı" düzenledi. Programa TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı.

Törende Bahçelievler Belediye Meclisi'nin CHP 'den istifa ederek AK Parti'ye katılan üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e rozetleri takıldı. Üç ismin AK Parti'ye katılmasıyla CHP'nin Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

‘TÜRKİYE YÜZYILI, 86 MİLYONUN ORTAK HEDEFİDİR’

Programda konuşma yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 3 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin Bahçelievler, İstanbul ve Türkiye 'ye hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: "AK Parti'ye katılan arkadaşlarımız burada. Ben tüm Türkiye'ye de seslenmek istiyorum, bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir, Türkiye'nin ortak geleceğini inşa etme siyasetidir. İşte Türkiye Yüzyılı yalnızca AK Partililerin değil ama bütün Türkiye'nin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı 86 milyonun ortak hedefidir."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Belediye Meclisi'nde çoğunluğun kendilerinde olmadığını hatırlatarak "Bahçelievler'de maalesef milletimize hizmet götürmek istediğimiz her noktada biz burada 'hayır' denilen bir anlayışla karşı karşıya kaldık." dedi.

Özdemir, "Maalesef hizmetsizliği şiar edinmiş anlayışlar, vatandaşa hizmet götürmekten ziyade vatandaşa fren olmayı amaç edinmiş anlayışlar bu parti değiştirmeyi yine anlayamayacaklar, yine linç kampanyalarını Bahçelievler ilçemizde de oluşturmaya çalışacaklar. Bir sürü tezviratlar üretmeye çalışacaklar ama biz, Bahçelievler Belediyemiz en güzel cevabı, Bahçelievler halkına en güzel hizmeti götürerek verecektir. Bahçelievler halkına duyduğumuz sevda bunu en güzel şekilde gösterecektir." ifadelerini kullandı.