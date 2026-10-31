Bahçelievler'de inşaatta yangın

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temelindeki izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangında yükselen yoğun duman, kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yenibosna Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın temelinde bulunan izolasyon malzemeleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.