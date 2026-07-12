Bakan Çiftçi'den sınırın sıfır noktasında terörsüz Türkiye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , sınırın sıfır noktasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Üs bölgesi ile ilgili yetkililerden detaylı bilgiler alan Bakan Çiftçi, incelemelerinin ardından askerlerle birlikte yemek yedi.

Ziyaret sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, üs bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.

"Bu bölge, terörsüz Türkiye uygulamamızın temelini teşkil ediyor." diyen Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye projesi hayata geçmiştir ve kararlılıkla devam ederek başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi şöyle devam etti:

"- Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Bugünkü ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyor, devletimizi ve milletimizi Cenab-ı Hakk'ın payidar kılmasını temenni ediyorum."