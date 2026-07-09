Bakan Çiftçi'den terörsüz Türkiye açıklaması: Silah bırakma kararı sonrası 219 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi.

Kanal 24 yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZ BİR SEVİYE DAHA ATLAYACAK"

Teröristlerden 134'ünün bu yıl teslim olduğu bilgisini veren Çiftçi, "Süreç tamamlandığında inşallah ülkemiz bir seviye daha atlayacak." dedi.

Süreci titizlikle yürüttüklerini söyleyen Çiftçi, "Süreç güçlü devlet projesi haline geldi." şeklinde konuştu.

YENİ NESİL ÇETELERLE MÜCADELE

İçişleri Bakanı Çiftçi'ye yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin bir soru da yöneltildi.

"Önceden klasik mafya örgütlenmeleri vardı. Bunlar klasik mafya örgütlenmelerinden farklı." diyen Bakan Çiftçi, "Hızlı zengin olma arzuları var. Lüks bir yaşam sürdürme tutkuları var. Silahlarla poz veriyorlar. Tek eylemlik insan kiralayabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Yunanistan, Gürcistan, Fransa ve Almanya'ya kaçan çete üyeleri olduğunu aktaran Çiftçi, "Göreve geldiğimde iki konu üzerinde duracağımızı söylemiştim. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleyi en önemli konu ilan ettik." dedi.

2026'nın ilk altı ayında 478 suç örgütüne bin 277 operasyon yapıldığı bilgisini veren Çiftçi, "Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız." dedi.