Bakan Ersoy'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Yedi asrı aşan bir mirasın taşıyıcısı olan Türkçenin, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 749 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle güç kazanarak bugünlere ulaştığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

“Şiire, ilme, kültüre ve gönül dünyamıza asırlardır ses veren Türkçemiz, milletimizin en güçlü ortak değerlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Kaşgarlı Mahmud'dan Yunus Emre'ye, Aşık Veysel'den bugünlere uzanan bu büyük mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkçemizin zenginliğini koruyan, geliştiren ve yaşatan herkese gönülden teşekkür ediyor, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum.”