Bakan Fidan ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni ağırladı, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı ağırladı.

İkilinin görüşmesine dair detay henüz paylaşılmadı.

Bakan Fidan daha sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarına göre Fidan ve Arakçi, savaşın gidişatını ve diğer gelişmeleri ele aldı