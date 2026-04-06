Bakan Fidan ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni ağırladı, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
06.04.2026 15:16
Son Güncelleme: 06.04.2026 16:04
Anadolu Ajansı
Ankara Büyükelçisi Barrack ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
AA
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı konuk etti daha sonra da İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı ağırladı.
İkilinin görüşmesine dair detay henüz paylaşılmadı.
Bakan Fidan daha sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarına göre Fidan ve Arakçi, savaşın gidişatını ve diğer gelişmeleri ele aldı