Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü
07.04.2026 19:42
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgemizdeki savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için yürütülen diplomatik girişimler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin seyri ele alındı.