Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
14.04.2026 17:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes devam ederken Türkiye'nin diplomasi trafiği de sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.