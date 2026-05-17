Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
17.05.2026 22:28
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran mevkidaşı ile telefonda görüştü.
ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ederken, Türkiye de diplomasi trafiğine devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, müzakere sürecindeki son durum ele alındı.