Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MUTABAKATTA SON DURUM

İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. Taraflar zaten daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor.

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ile yürütülen diplomasinin başarısız olması hâlinde tüm İran unsurlarının Hürmüz Boğazı ve bölgede gerilimi tırmandırmak ⁠için hazır olacağını belirtti.