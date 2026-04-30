Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşıyla Sumud saldırısını görüştü

İsrail donanması, Gazze 'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu uluslararası sularda Girit Adası açıklarında ablukaya aldı. Askerler bazı gemilere çıkarak aktivistlere müdahale etmeye başladı, 18 gemiyle iletişim koptu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno da filoya yönelik saldırıyı görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti.

Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.

İTALYA İSRAİL VE YUNANİSTAN'DAN BİLGİ İSTEDİ

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, saldırıya ilişkin Tel Aviv ve Atina'dan bilgi talep ettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'ye doğru seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na İsrail'e ait askeri birliklerin yaklaştığına dair bilgi alması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bakanlık kriz masası üzerinden bazı talimatlar verdiği belirtildi.

Tajani'nin, İtalya'nın Tel Aviv ve Atina büyükelçiliklerine, iki ülkenin yetkili makamlarıyla temasa geçerek operasyonun kapsamını netleştirmeye yönelik bilgi almak ve teknelerde bulunan İtalyan vatandaşlarının korunmasını sağlamak için harekete geçme talimatı verdiği belirtildi.