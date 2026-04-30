Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşıyla Sumud saldırısını görüştü
30.04.2026 04:32
Son Güncelleme: 30.04.2026 04:42
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.
İsrail donanması, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu uluslararası sularda Girit Adası açıklarında ablukaya aldı. Askerler bazı gemilere çıkarak aktivistlere müdahale etmeye başladı, 18 gemiyle iletişim koptu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno da filoya yönelik saldırıyı görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti.
Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.
İTALYA İSRAİL VE YUNANİSTAN'DAN BİLGİ İSTEDİ
Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, saldırıya ilişkin Tel Aviv ve Atina'dan bilgi talep ettiği bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'ye doğru seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na İsrail'e ait askeri birliklerin yaklaştığına dair bilgi alması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bakanlık kriz masası üzerinden bazı talimatlar verdiği belirtildi.
Tajani'nin, İtalya'nın Tel Aviv ve Atina büyükelçiliklerine, iki ülkenin yetkili makamlarıyla temasa geçerek operasyonun kapsamını netleştirmeye yönelik bilgi almak ve teknelerde bulunan İtalyan vatandaşlarının korunmasını sağlamak için harekete geçme talimatı verdiği belirtildi.
SUMUD FİLOSU
İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını artırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.
İsrail donanması dün akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında, Girit açıklarında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı. Aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirdi.
58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcının yer aldığı filonun yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.