Bakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Antalya'da görüştü

16.04.2026 23:09

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Antalya'da bir araya geldi.

Ortadoğu'da yüksek tansiyon sürerken Türkiye önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek Antalya Diplomasi Forumu 150’den fazla ülkeden katılım olacak.

 

ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuklar arasında .

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın başlayacak forum öncesi  Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. 

 

FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

 

Bakan Fidan, bu akşam Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ateşkes müzakereleriyle ilgili konular ele alındı.