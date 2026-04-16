Bakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Antalya'da görüştü

Ortadoğu'da yüksek tansiyon sürerken Türkiye önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek Antalya Diplomasi Forumu 150’den fazla ülkeden katılım olacak.

ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuklar arasında .



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , yarın başlayacak forum öncesi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, bu akşam Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ateşkes müzakereleriyle ilgili konular ele alındı.