Bakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Antalya'da görüştü
16.04.2026 23:09
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Antalya'da bir araya geldi.
Ortadoğu'da yüksek tansiyon sürerken Türkiye önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek Antalya Diplomasi Forumu 150’den fazla ülkeden katılım olacak.
ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuklar arasında .
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın başlayacak forum öncesi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, bu akşam Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ateşkes müzakereleriyle ilgili konular ele alındı.