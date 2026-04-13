13.04.2026 20:15

Bakan Fidan, Rusya ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile görüştü
Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

NTV - Haber Merkezi

İran ve ABD arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin çabaları devam ediyor. 
 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

 

Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı.