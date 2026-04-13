Bakan Fidan, Rusya ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile görüştü
13.04.2026 20:15
İran ve ABD arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin çabaları devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı.