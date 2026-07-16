Bakan Göktaş: Çocuğun iyilik halini güçlendirip topluma kazandıracağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , NTV yayınında suça sürüklenen çocuklar ile ilgili Meclis'e sunulan yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Göktaş, yeni yasa tasarısının koruyucu ve önleyici bir düzenleme içerdiğini anlattı.

"Tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını takip edeceğiz." diyen Göktaş, amaçlarının riski minimum seviyede tutmak olduğunu kaydetti.

Yeni yasayla her bir kurumun rolünün çok net belirlendiğini anlatan Göktaş, "Çocuğu merkeze alıyoruz. Aile ile ve ilgili bütün kurumların ortak noktası çocuğun iyilik halini güçlendirmek" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ OLAYA TEMELİNDEN MÜDAHALE ETMEK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak amaçlarının çocuğun üstün yararını gözetmek olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"- Yasa teklifimizin yüzde 80'i koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesini ön görüyor. Bugünlerde riskler oldukça farklılaştı. Bireysel radikalleşme artıyor. Çocukları maalesef hedef alan belli gruplar var.

- Komisyonumuzun çok önemli çalışmaları oldu. Suça sürüklenmiş çocuklar en başında şunu söylüyor; 'Keşke bana destek olunsaydı.' Bizim amacımız burada olaya en temelinden müdahale etmek."

Bakanlık olarak tedbirlerin etkin bir şekilde ve düzenli olarak yapılıp yapılmadığına yönelik mekanizma oluşturduklarını söyleyen Göktaş, tedbir kararını hiçe sayan ailelere yaptırım uygulanacağını da bildirdi.

YENİ YASA TASARISINDA NELER VAR?

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin Meclis'e sunulan yeni yasa tasarısı yedi farklı kanunda değişiklik yapılmasını ön görüyor.

Düzenlemede suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunmasına yönelik yenilikler yer alıyor.

Düzenlemedeki en dikkat çekici bölüm çocuk yaştaki suçlulara yönelik yapılan müebbet hapis cezasına ilişkin.

Yeni düzenlemeyle birlikte kasten adam öldüren ve neticesi itibarıyla ağır yaralanmaya sebep olan 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek.