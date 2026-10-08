Bakan Göktaş fon iddiasını yalanladı: Özdemir soyadlı 500 bin kişi var, böyle siyaset olmaz

“HİÇBİR AİLE ÜYEMİZİN TEK BİR KURUŞ İŞLEM YOK”

Göktaş konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. Bakan Göktaş paylaşımında kendisini ve ailesini hedef alan iddiaların yalan ve iftira niteliği taşıdığını söyledi. Göktaş, "Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur." ifadelerini kullandı.

İddialarda adı geçen işlemin sahibi ile babasına ait T.C. kimlik numaralarının son hanelerini paylaşan Bakan Göktaş, ortada bir isim benzerliği olduğunu belirterek, "Şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim." dedi.

"İSPATLAYAMAZLARSA İŞGAL ETTİKLERİ GÖREVLERDEN İSTİFALARINI BEKLİYORUM"

Bakan Göktaş şöyle devam etti:

"- Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

- Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım."

"AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUM"

Açıklamasında, "Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum." ifadesini kullanan Göktaş, "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?" diye sordu.

Göktaş, "Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!" ifadelerini kullandı.