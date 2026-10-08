Bakan Göktaş fon iddiasını yalanladı: Özdemir soyadlı 500 bin kişi var, böyle siyaset olmaz
08.10.2026 16:04
Son Güncelleme: 08.10.2026 16:32
İsim benzerliği olduğunu söyleyen Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya çağırdı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını yalanladı.
Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisi ve babası hakkında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından ortaya atılan iddiayı yalanladı.
Fon soruşturmasındaki iddialar üzerine bugün bir açıklama yapan Özlale, bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi olduğunu öne sürmüştü. Bakan Göktaş, iddiaya tepki gösterip, yalanladı.
"T.C. KİMLİK NUMARALARI VE NÜFUS KAYITLARI FARKLI"
Bir isim benzerliği olduğunu belirten Bakan Göktaş, babasının T.C. kimlik numarası ile Özlale'nin iddialarında yer verdiği kişinin T.C. kimlik numarasının birbirini tutmadığını anlattı. Babasının Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu anlatan Göktaş, iddialarda ismi geçen kişinin ise Bartın nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi.
“ÇAMUR SİYASETİNDEN BIKTIK”
Ne kendisinin ne de babasının adına hiçbir işlem olmadığını belirten Göktaş, "Çamur siyasetinden artık bıktık. Bunların kendilerine çekidüzen vermesini bekliyoruz. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi.
"SOYADI ÖZDEMİR OLAN 500 BİN KİŞİ VAR"
Türkiye'de Özdemir soyadını taşıyan 500 bin kişi olduğuna işaret eden Göktaş, Özlale'ye istifa çağrısında bulundu. "Böyle siyaset olmaz. Aile üzerinden yıpratmayı kabul etmiyor, kendisini derhal istifaya davet ediyorum." diyen Bakan Göktaş, kendisinin ve ailesinin bu tarz iddialar üzerinden yıpratılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.
Göktaş, babasının Konya Özlale'nin iddiasında geçen ismin ise Bartın nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi.
“HİÇBİR AİLE ÜYEMİZİN TEK BİR KURUŞ İŞLEM YOK”
Göktaş konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. Bakan Göktaş paylaşımında kendisini ve ailesini hedef alan iddiaların yalan ve iftira niteliği taşıdığını söyledi. Göktaş, "Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur." ifadelerini kullandı.
İddialarda adı geçen işlemin sahibi ile babasına ait T.C. kimlik numaralarının son hanelerini paylaşan Bakan Göktaş, ortada bir isim benzerliği olduğunu belirterek, "Şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim." dedi.
"İSPATLAYAMAZLARSA İŞGAL ETTİKLERİ GÖREVLERDEN İSTİFALARINI BEKLİYORUM"
Bakan Göktaş şöyle devam etti:
"- Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.
- Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım."
"AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUM"
Açıklamasında, "Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum." ifadesini kullanan Göktaş, "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?" diye sordu.
Göktaş, "Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!" ifadelerini kullandı.
ACAR: HERKES HADDİNİ BİLSİN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özlale'nin iddiasına tepki gösterip, "Çamur at, izi kalsın! İftira et, uğraşsınlar! Siyasetinizin geldiği nokta tam olarak budur." açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Acar, "Dün Meclis çatısı altında milletvekillerimizi ve bakanlarımızı, bugün ise bir başka bakanımızı hiçbir somut delil ortaya koymadan hedef aldınız. İsim benzerliklerinden suç üretmeye, şüpheden hüküm çıkarmaya, havadan nem kapmaya vararak insanların itibarını siyasi hesaplarınıza kurban etmeye kalkıştınız." dedi.
"Herkes haddini bilsin." ifadesini kullanan Acar, fon soruşturmasına ilişkin iddialar üzerine gereken adımları attıklarını belirtti. Acar, "Ama kimse de bu hassasiyetimizi fırsat bilip siyasi yankesiciliğe soyunmasın." dedi.
Acar şöyle devam etti:
"- Bir yanda her iddiayı ciddiyetle ele alanları iftiralarla hedef alacaksınız, diğer yanda haklarında açık yolsuzluk ve irtikap gibi yargı kararları bulunanların arkasında saf tutacaksınız. Sonra da çıkıp hiçbir şey olmamış gibi iftiralarla millete hukuk ve ahlak dersi vereceksiniz!
- Bizim ne kimseden saklayacak bir şeyimiz, ne de kimseye veremeyecek bir hesabımız var. Sizin derdiniz siyasi fırsatçılık! Yönteminiz iftira, sermayeniz çamur, hesabınız itibar suikastı foyanız ortaya çıktı, maskeniz düştü. Yine çamura sarıldınız, yine iftiraya sığındınız, yine çuvalladınız! Milletin aklıyla da sabrıyla da daha fazla alay etmeyin!"