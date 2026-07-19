Bakan Güler'den AP'nin Kıbrıs raporuna tepki

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor.



KKTC 'de 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, "Ada’da senelerce devam eden çatışmalar ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, hem Türkler hem de Rumlar için güvenli ve huzurlu bir ortam tesis edilebilmiştir" dedi.



Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösteren Güler, “Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihî ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz” ifadelerini kullandı.