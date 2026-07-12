Bakan Gürlek: FETÖ elebaşının ölmesi tehdidi ortadan kaldırmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti .

Adalet Bakanı Akın Gürlek , terör örgütüyle mücadelede son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesine konuşan Gürlek, terör örgütünün elebaşının ölmüş olmasının tehdidin tamamen bittiği ve geçtiği anlamına gelmediğine işaret etti.

"FETÖ KÜRESEL BİR AHTAPOTUN KOLLARIDIR"

"FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır." diyen Bakan Gürlek, örgütün kurumsal yapısının büyük oranda çökertildiğini ancak yurt dışındaki kaçak örgüt mensuplarının örgütün varlığını sürdürme gayretinde olduğu uyarısında bulundu.

Terör örgütünün yeni bir yapılanma içinde olduğunu söyleyen Gürlek, "Devletimiz, bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir." diye konuştu.

"ÖRGÜT KENDİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Gürlek şunları söyledi:

"- Örgüt şu an özellikle 'güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir.

- Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki; ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar.

- Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar."

2026'NIN İLK ALTI AYINDA BİN 65 OPERASYON YAPILDI

Bakan Gürlek, FETÖ soruşturmaları ve devam eden davalara ilişkin bilgi de verdi. 2026 yılının ilk altı ayında güncel yapılanmaya yönelik bin 65 operasyon yapıldığını söyleyen Gürlek, şunları kaydetti:

"- İki bin 451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720 bin 338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636 bin 934'ü hakkında yargı kararını vermiştir.

- Mahkumiyet alan 127 bin 102 kişinin yanı sıra, suçsuzluğu anlaşılan 124 bin 743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir."