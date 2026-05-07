Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu ile Özkan Yalım etkin pişmanlık talebinde bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Antalya ve Uşak'taki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin TGRT Haber'de katıldığı yayında konuştu.



Gürlek'in, Antalya ve Uşak'taki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini söyledi.



Bakan Gürlek'in gündeminde faile meçhul dosyalara yönelik çalışmalar da vardı.

“Mahkemelerden 638 tane dosya aldık" diyen Gürlek, “Burada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bizim tamamen bu birimi kurma amacımız toplumda oluşan hassasiyeti dikkate almamız.” dedi.

“UMUT ALTAŞ'IN YAKIN ZAMANDA İADE EDİLECEĞİNİ BEKLİYORUZ”

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturması nda kritik isimlerden olan Umut Altaş'ın ABD'den iadesine yönelik de değerlendirmelerde bulundu..

Gürlek, “Mevkidaşımızla görüştük. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Umut Altaş bence kritik bir isim. Beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. Yakın zamanda Umut Altaş'ın iade edileceğini bekliyoruz” dedi.

“HAKİM-SAVCI HEDEF SÜREYİ AŞIYORSA BUNUN GEREĞİ YAPILACAK”

Vatandaşların yargılamaların uzamasından şikayetçi olduğunu belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."

Yargıda hedef süre uygulamasının olduğunu anlatan Gürlek, "Hedef süre aşıldıktan sonra hakim-savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Hakim-savcı hedef süreyi aşıyorsa bunun gereği yapılacak. Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik ve fiziki imkanlar yeterli olmayabilir. Biz zaten anlık olarak bunları görebiliyoruz ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa, hakim dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa o hakimle ilgili de HSK devreye girecek, gereğini yapacağız." diye konuştu.

“YASA DIŞI BAHİS OYNAMAK KANUNUMUZDA SUÇ DEĞİL, DÜZENLEME YAPMAMIZ LAZIM”

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben Adalet Bakanlığına başladığım ilk gün 81 il başsavcımıza genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, yolsuzluk ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda kararlılıkla bütün başsavcılarımızın irade göstermesini ilettim. Maalesef yasa dışı bahis gençliğin en büyük problemi. Devlet, gençlerimizi hem fiziken hem de ruhen korumak zorunda. Yasa dışı bahis oynamak kanunumuzda suç değil. Bu konuda öncelikli olarak bir kere düzenleme yapmamız lazım. Oynayan açısından suç değil ama oynatan, yer ve imkan sağlayan, para transferini yapan, onlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme var. Yasa dışı bahisle mücadele etmemiz gerekiyor. Maalesef ben bunu gördüm, intiharlar var. Devlet, gençlerimizin geleceğini de teminat altına almak zorunda. Yasa dışı bahisle kararlılıkla mücadele ediyoruz."

Uyuşturucu kullanımı yaşına dikkati çeken Gürlek, "Bununla ilgili olarak özellikle kanunumuzda bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Bizim kanunumuzda 'içici' tabir edilen bir deyim var. İçiciye aslında ceza var ama bu genelde 5 yıl denetimli serbestlik veriliyor, ceza davası erteleniyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Elbette bu konuda da çalışmamız devam ediyor. Yasal düzenleme de yapacağız." bilgisini verdi.