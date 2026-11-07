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Bakan Işıkhan, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü

07.11.2026 11:58

Bakan Işıkhan, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü
Anadolu Ajansı

Görüşme Mardin'de gerçekleşti.

Yurt Haber Merkezi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar ile görüştü.

 

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı 2027-2029 Tanıtım Toplantısı dolayısıyla bulunduğu memleketi Mardin'de, Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

 

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

 

“Dünyada hızla değişen çalışma hayatını ve becerilerin geleceğini ele aldığımız görüşmemizin, Türkiye ile Lübnan ilişkilerine de yeni boyutlar kazandıracağına inanıyorum.”

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