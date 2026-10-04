Bakan Kacır: 2027’nin ilk aylarında Ay uzay aracımızı Ay’a göndereceğiz

"TÜRKİYE’NİN HER ALANDA İLK 10’DA YER ALMA HEDEFİ VAR"

Programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise "Türkiye artık ‘Uzayda varım’ diyen bir ülke. Hangi anlamda varım diyen bir ülke? Kendi uydularını kendi yapan, aynı zamanda uzaya ilk astronotunu gönderen ama şimdi de derin uzay çalışmalarına adım atan bir ülke sıfatıyla 'Ben bu sektörde varım’ diyen bir ülke. Bakanımızın ‘uzay limanı’ diye ifade ettiği husus, en kritik aşamalardan birisi. Somali’de şu anda inşa ediyor olmamız aslında bu çalışmaların tam da merkezinde olduğumuzu ve gelecekle ilgili de ciddi iddiamızın bulunduğunu ifade ediyor. Bu çalışmalarla ilk 11'de yer alıyoruz ama Türkiye'nin her alanda ilk 10’da yer alma hedefi var" diye konuştu.



“BİZ OLAYA PARLAMENTO BOYUTUNDA BAKIYORUZ”

Uzay programlarını ve bilimi parlamento boyunda önemsediklerini belirten Fuat Oktay, "Artık Ay ’da kalıcı olma, Ay’ı bir uzay istasyonuna dönüştürme ve asıl önemlisi, sonrasında Mars’a gidilecek yolculuk için bütün test aşamalarının ve çalışmalarının Ay’da yapılması hedefleniyor. Biz olaya parlamento boyutunda bakıyoruz. Sadece yerel boyutta değil aslında uluslararası alanda da bir konsensüs oluşturma ve yasa koyucu bir unsur olma özelliği var. Bugün burada bir deklarasyon yayımlandı. Uzayda kim söz sahibi olacak? Uzayda herkes istediği şekilde hareket edebilecek mi? Uzaydaki trafiği kim yönetecek? Uzaydaki çevre kirliliğini kim giderecek? Uzaydaki madenlerin kullanılmasıyla alakalı bir rekabet oluştuğunda, dünyadaki bu yıkıcı rekabetin oraya taşınmasını kim engelleyecek? Biz parlamenterler olarak da bunun yasal bir zemine dönüştürülebilmesiyle alakalı hükümetlerimizle, uluslararası kuruluşlarla, BM dahil ilgili bütün yapılarla ve özellikle bakanlığımızla birlikte Türkiye olarak buna katkı vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda karar verdiğinde, vizyonu ortaya koyduğunda ve hedefleri, amaçları belirlediğinde bunun gerçekleşmeme şansı yok" dedi.